Márcio Victor revela desejo de ser pai e busca por pretendente

Por Vinicius Viana | Sabendo com Vini | Portal Massa!

Márcio Victor confessou desejo de ser pai - Foto: Divulgação | Secom

O cantor Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, abriu o coração a respeito do seu desejo de ser pai e confirmou do plano para 2025.

Ao ser questionado pela coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, sobre o assunto na Noite da Aclamação, ele revelou que também está considerando a possibilidade de adotar uma criança.

"Penso em adotar, penso em ter a minha casa com 10 ou 11 crianças. Eu gosto de crianças, eu me divirto com meus sobrinhos, tudo que eu tenho na vida assim é o amor da minha família e acho que vai chegando a hora. Nesse momento estou muito concentrado na carreira, mas quero ainda", afirmou.

Em seguida, Márcio Victor comentou que está aberto a conhecer mulheres que compartilhem o mesmo desejo de formar uma família.

"Se tiver alguma pretendente que queira ter filho comigo, mande carta, eu vou na casa, eu trato tudo com muito carinho, porque realmente eu acho que já está a hora de ter um filhinho e curtir um pouquinho, porque eu sempre fui entregue à minha carreira e sinto falta da minha família perto de mim. E aí, nesse momento eu fiquei com vontade de ter um filho. Adotar, do jeito que Deus quiser. Eu vou ter esse ano", completou.