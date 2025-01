Márcio Victor projeta audiovisual nas periferias: "Ainda nesse verão"

Márcio Victor falou sobre desejo envolvendo audiovisual - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Durante a coletiva de imprensa no Festival Virada Salvador, Márcio Victor revelou o desejo de gravar um audiovisual de "Molen-Molen" nas periferias. A música conta com participações de Compadre Washington, Rubynho, Flavinho e Guig Guetto.

Segundo o cantor, a ideia de realizar o projeto em favelas tem um significado especial: “Me deram essa ideia de a gente levar o Molen-Molen nas periferias. Bora na favela, leva o Molen Molen nessa favela. Eu acho que é uma coisa que eu posso do nada pintar em algum lugar, ainda nesse verão. Eu queria muito fazer isso, mas é um sonho ainda que eu vou realizar”.

Márcio Victor destacou ainda o desejo de mostrar o potencial cultural das favelas: “Um negócio bem bonito pra gente mostrar a favela, não só com a tristeza, aquelas coisas que a gente passa. Mostrar a potência que vem desse lugar, de onde eu sou e que eu tenho muito orgulho”.

Acompanhe a transmissão do Grupo A TARDE

O Grupo A TARDE realiza uma cobertura especial durante os cinco dias de Festival Virada Salvador 2025, com a transmissão ao vivo das apresentações. Os leitores poderão assistir aos shows em ambos os lugares, simultaneamente, através do Portal e do Youtube, no canal A TARDE Play.

O evento, realizado de 27 a 31 de dezembro, acontece na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.