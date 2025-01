VÍDEO: Márcio Victor manda recado para Preta Gil no Virada Salvador

Márcio Victor parou show para mandar recado para Preta Gil - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Márcio Victor interrompeu um momento do show do Psirico, no Festival Virada Salvador, neste sábado, 28, para mandar um recado especial para Preta Gil. A cantora, que é amiga do baiano, luta contra um câncer.

"Tem uma amiga minha que está pedindo muito axé nesse momento: Preta Gil. Todo mundo treme a mão para Preta Gil. Preta, receba saúde, axé. Uma salva de palmas para essa mulher guerreira", declarou o cantor.

Psirico foi a segunda atração do palco principal na Arena O Cantor da Cidade. O Festival Virada Salvador seguirá até o próximo dia 31 de dezembro.

Durante o seu show, Márcio Victor interpretou clássicos da banda baiana, mas ainda lembrou de hits do É o Tchan, Ivete Sangalo, Igor Kannário e outros cantores.

Em um dos momentos da apresentação, o cantor fez questão de enaltecer as religiões de matrizes africanas: "Salvador é a cidade mais preta e mais religiosa do mundo. Nós temos orgulho do nosso Candomblé. Quem é do Axé levanta a mão".