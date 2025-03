ARROCHA NO CARNAVAL Thiago Aquino leva romantismo e muito arrocha para a Barra-Ondina Pela terceira vez se apresentando no carnaval de Salvador, o cantor baiano de Feira de Santana, destacou a pluralidade de ritmos dessa grande festa Por Redação 01/03/2025 - 11:59 h

Thiago Aquino está entre as atrações que contam com apoio do Governo do Estado para desfilar nos circuitos oficiais do Carnaval 2025 - Foto: Jeferson Machado/GOVBA

Quem esteve presente no Circuito Dodô na noite desta sexta-feira, 28, pôde se encantar com todo o romantismo da Pipoca do Thiago Aquino. Pela terceira vez no Carnaval de Salvador, o cantor baiano, natural de Feira de Santana, ressaltou a diversidade musical que marca a festa. "É uma alegria imensa fazer parte desse momento. Hoje, o Carnaval é uma grande mistura de ritmos. Há espaço para o arrocha, o pagode, o sertanejo... E é exatamente isso que o público gosta e quer", destacou. Quando questionado sobre o que os foliões poderiam esperar de sua apresentação, o artista prometeu muito romantismo e animação. Para a aposentada Carmélia, a sofrência embalou sua noite de folia. Aos 78 anos, ela não parou de dançar nem mesmo para conceder entrevista. "Tenho vindo todos os dias. Hoje, só vou embora de manhã. O Carnaval de Salvador é uma festa para todos!", celebrou. Já para a psicóloga Verônica, o grande destaque é a democratização da festa com os trios sem cordas: "É minha primeira vez aqui, e com certeza vou voltar. O trio sem cordas permite que todo mundo participe de forma muito mais inclusiva. Maravilhoso!", afirmou. Thiago Aquino está entre as atrações que contam com apoio do Governo do Estado para desfilar nos circuitos oficiais do Carnaval 2025.

