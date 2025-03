Apaixonada por BBB, Deborah Secco rejeita programa e explica motivo

Deborah Secco no Camarote Salvador na noite de sexta-feira, 28 - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Deborah Secco sempre deixou claro a sua paixão pelo Big Brother Brasil (BBB), reality em que ficou confinada durante 24h em uma dinâmica em 2008. Apesar do seu carinho, a atriz não quer saber de entrar no programa.

”Não entraria não. Não conseguiria ficar tanto tempo longe da minha filha, eu acho”, garantiu a famosa, em entrevista à imprensa.

Deborah Secco, que está em Salvador para curtir o Carnaval, aproveitou para comentar para quem vai a sua torcida no BBB 25: “Vitória (Strada), né? Vitória é minha quase-filha, eu digo”.

Aproveitando a folia baiana em mais um ano, a atriz surpreendeu ao dizer a sua torcida para ser a música do Carnaval: Trap do Trepa Trepa, de Luisa Périsse. “São muitas boas. Mas eu vou no Trap do Trepa Trepa da minha amiga, a Luisa”, falou.