Deborah Secco expõe busca por homens que a abandonariam e se explica

Deborah Secco surpreendeu com uma revelação bem íntima. A atriz relembrou os seus relacionamentos amorosos e acabou confessando que sempre “correu atrás” de homens que a abandonariam.

Em participação no Saia Justa, do GNT, a famosa revelou que, após anos de análise, percebeu o motivo tinha uma relação com seu pai.

A artista destacou que nunca seguiu um padrão de homens, mas surpreendeu com a confissão: “Eu acho que eu tive separações tão diferentes. Não consigo nem criar um método".

"Acho que eu sou uma pessoa que, realmente, mudo muito, e uma não teve nada nem um pouquinho parecido com a outra. Sentimentos diferentes, ‘Deborahs’ diferentes, rupturas diferentes”, afirmou Secco.

Eliana, então, a questionou: “Nunca você repetiu os mesmos erros das relações passadas?”.

Deborah Secco, então, revelou: “Acho que, talvez, nas relações, sim. Mas os términos foram completamente diferentes. Durante alguns anos, repeti um padrão específico, que é o buraco deixado pelo meu pai. Depois de muitos anos de análise, eu descobri que eu procurava um ‘padrão pai’. Depois de muito tempo falando sobre isso, estudando sobre isso, eu comecei a buscar padrões diferentes, quebrar esses padrões”.

Sobre o “padrão pai”, a estrela preferiu não entrar em detalhes, mas sinalizou: “É delicado de falar. Mas meu pai e minha mãe se separaram, e eu me senti, em algum momento ali, abandonada por ele. Então, procurava pelo padrão do homem que me abandonaria, o homem que eu deveria lutar arduamente para conquistar, aquele homem que de fato não me queria, que não me escolhia. Acho que esse foi um padrão que eu repeti durante muito tempo”.

“A minha criança ainda estava abandonada. [As dores da rejeição vêm] dessa criança. E todo o relacionamento eu revisito, hoje, depois de muita análise, essa criança e falo: ‘É sua dor que eu estou sentindo? É por você que eu estou indo atrás desse cara? É essa criança que eu estou tentando alimentar?’”, completou.