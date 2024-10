Mulher mais sexy do mundo: Deborah Secco recebe título de internautas

Deborah Secco em ensaio fotográfico exclusivo após ser eleita em primeiro lugar entre as 100 Mulheres Mais Sexys do Mundo - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Deborah Secco, 44, foi eleita a Mulher Mais Sexy do Mundo em lista publicada anualmente, agora escolhida por fãs, a também ex-global apareceu em primeira posição. Em segundo lugar ficou a modelo Yasmin Brunet.

“Acho que sou uma mulher livre e isso talvez seja sexy. Acho que a definição de mulher sexy é ser uma mulher segura, livre, feliz!", afirmou Deborah sobre a vitória na disputa.

Já o terceiro lugar ficou com a ginasta e campeã olímpica, Rebeca Andrade. A eleição das 100 Mulheres Mais Sexys do Mundo promovida antes pela extinta revista “Vip”, desde 2012 é agora realizada pelo perfil Clube da VIP, no Instagram.

O principal responsável pela lista das 100 Mais Sexys do Mundo, Lucas Hit comentou que a votação no ano passado, que culminou na vice-liderança de Deborah Secco e no primeiro lugar que ficou com Sheron Menezes foi “acirradíssima”.

A lista das 100+ Sexy está na 12ª edição e desde 2012 convoca um grupo seleto de jurados, colecionadores de revistas e especialistas no mundo que rodeiam as celebridades para ranquear as 100 mulheres que mais se destacaram pela beleza, sensualidade, carisma e sucesso.

“O Clube da VIP é um perfil dedicado a celebrar a história das revistas masculinas e faz esse trabalho com muito carinho e dedicação há 14 anos. Agora em 2024, Deborah é eleita numa votação acirradíssima feita por 62 jurados que, como súditos, coroaram essa estrela merecidamente", explicou Lucas Hit.