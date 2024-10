Ex-nadadora que recebeu suposta cantada de Neymar abre Onlyfans

Ex-nadadora nega ter sido expulsa da equipe paraguaia - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-nadadora Luana Alonso, expulsa da Vila Olímpica pelo Comitê paraguaio durante a última Olimpíada de Paris, em 2024 abriu uma conta no OnlyFans como nova fonte de renda.

A ex-atleta, que também garantiu ter recebido uma cantada por mensagem de Neymar, divulgou a novidade pelas redes sociais e escreveu, "Finalmente", "A sua ex-nadadora favorita", "Prometo que não vai se arrepender" e "Vamos nos divertir muito juntos".

Durante os jogos de Paris, a paraguaia revelou que além de ter recebido uma mensagem privada de Neymar, o jogador também havia curtido algumas fotos dela no Instagram. Luana Alonso ainda disse, "Ele me mandou uma DM (mensagem direta), mas isso é tudo que posso dizer. Não posso contar o que foi dito".

A primeira postagem sobre a venda de conteúdos adultos foi em 1 de outubro. Desde lá, ela já acumula 1,2 mil seguidores e cobra 35 dólares, cerca de R$ 197,00 pela assinatura do canal.

Em 15 dias, Luana Alonso já postou 17 fotos e oito vídeos na plataforma OnlyFans. No Instagram, a ex-nadadora já tem mais de 1 milhão de seguidores.

A ex-atleta foi expulsa da equipe paraguaia por comportamento ‘duvidoso’, como dado anteriormente pelo Portal A TARDE.

Em comunicado, Larissa Schaerers, chefe de missão do Comitê Olímpico do Paraguai, disse, "A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica".

A nadadora que não tinha mais competição a disputar, negou a expulsão, "Só queria esclarecer que nunca me tiraram ou me expulsaram de nenhum lado, deixem de difundir informação falsa. Não quero dar nenhum comunicado, mas também não vou deixar que mentiras me afetem", disse a criadora de conteúdo adulto em postagem no Instagram.