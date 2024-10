Filha de Neymar e Bruna Biancardi fala primeiras palavras; veja

Neymar, Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alerta de fofura! Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, completou 1 ano no último dia 6 e já está arriscando as primeiras palavras. A pequena — que já está chamando papai e mamãe, do jeito dela —, encantou a internet nesta terça-feira, 15.

Na primeira publicação, Biancardi tentou fazer com que a bebê falasse ‘mamãe e vovó’, mas ela apenas respondeu “nenê”. Depois, Neymar aparece dando comida para a filha e tentando mais uma vez: “Mamãe, fala mamãe”, pede ele.

Em seguida, Mavie aparece tentando pegar um brócolis com a mão e fala “mamã”. Em outro momento, a menina aparece andando pelo quarto e falando “papá e mamã”.

