Neymar e Bruna Biancardi comemoram 1º ano de Mavie em resort de luxo

O primeiro aniversário de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, vai ser comemorado em um resort de luxo na Arábia Saudita. A influencer postou um vídeo do local.

“Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias com a família e amigos para comemorar o ano dela”, disse Bruna. O casal já havia visitado o lugar em maio, também com a filha.

O resort escolhido foi o Sr. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho, região que é conhecida como “Maldivas da Arábia Saudita”.



A diária no hotel, que fica em frente ao mar e conta com uma praia privativa, varia entre R$ 10 mil e R$ 13 mil e o local conta com suítes como a de Bruna e Neymar, bangalôs sob a água e também quartos menos luxuosos, localizados perto da piscina compartilhada e dos restaurantes e até mesmo uma grande vila para famílias.

Além disso, para se locomover pelo local, os hóspedes contam com o auxílio de carrinhos de golfe.

