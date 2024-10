Atriz expõe romance secreto com Neymar: “Muito exigente”

O jogador Neymar Jr. - Foto: Reprodução

A atriz mexicana Danna Paola movimentou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 26, após revelar que teve um envolvimento amoroso com o jogador de futebol Neymar Jr. A revelação foi feita durante uma entrevista no programa "La Revuelta".

Danna contou que o romance com o atacante brasileiro ocorreu em 2019, mas nunca foi pra frente. Durante a conversa com o apresentador David Broncanono, a atriz e cantora comentou que, apesar das boas experiências, não pretende se relacionar novamente com jogadores de futebol.

"Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, é só dar um Google. Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muito boas, mas nada sério", declarou Danna, inicialmente sem revelar quem eram seus parceiros.

Quando perguntada se um dos jogadores mencionados era Neymar Jr, Danna confirmou e explicou por que o romance não prosperou: "Sim, nos conhecemos. Ele é engraçado. No final das contas a profissão é muito exigente e a minha também. Não combinamos", disse ela.

Leia também

>>> "Iremos reavaliar em janeiro", diz Jorge Jesus sobre retorno de Neymar

>>> Problema de Mavie preocupa Bruna Biancardi: "Pedi socorro"

>>> Mulher que diz ter filha de Neymar surpreende com revelação

Quem é Danna Paola?

Danna Paola é conhecida por seu trabalho como atriz e cantora. Ela se destacou em novelas mexicanas como "Alegrifes e Rabujos" (2003) e "Amy, a Menina da Mochila Azul" (2004), exibidas no Brasil pelo SBT, além de atuar na série "Elite", da Netflix.

Atualmente, Danna Paola está em um relacionamento com o ator americano Alex Hoyer. Já Neymar Jr está namorando a influenciadora Bruna Biancardi, com quem tem uma filha, Mavie, que, em breve, completará um ano de vida.