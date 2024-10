"Iremos reavaliar em janeiro", diz Jorge Jesus sobre retorno de Neymar

Neymar durante atividade física no Al Hilal - Foto: Reprodução / Instagram / @neymarjr

Após quase um ano sem atuar, Neymar vive a expectativa de voltar às atividades com a camisa do Al Hilal. Contudo, o técnico Jorge Jesus admitiu que devido a ruptura do ligamento do joelho esquerdo do brasileiro, ele passará por uma reavaliação em janeiro de 2025.

Vale salientar que o atleta fez apenas cinco jogos pelo clube saudita. Ele rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior (LCA) na partida entre Brasil e Uruguai, no dia 17 de outubro, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Leia mais:

>> Bahia intensifica treinos técnicos com foco no Criciúma

>> Confrontos adiados da Série A interessam a dupla Ba-Vi mesta quarta

"Neymar é um jogador importante para o Al Hilal e para a liga saudita em geral. Eu não posso, no entanto, especificar uma data de retorno para ele. Vamos reavaliar a situação em janeiro", disse o treinador Jorge Jesus em coletiva.

O Al-Hilal deixou Neymar fora da lista de atletas inscritos para o Campeonato Saudita. De acordo com a imprensa do país, o jogador da Seleção Brasileira precisará de mais dois meses para estar totalmente recuperado. É possível que o astro fique sem atuar por um ano inteiro, o que seria inédito em sua carreira.

Neymar tem vínculo com o Al Hilal até agosto de 2025 e pode ajudar sua equipe na Champions da Ásia. A competição continental não tem limitação na inscrição de jogadores.