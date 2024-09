Problema de Mavie preocupa Bruna Biancardi: "Pedi socorro"

Bebê é fruto do relacionamento da influencer com o jogador Neymar - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi revelou que vem passando por poucas e boas com a pequena Mavie, isso porque, a pequena tem enfrentado problemas para dormir. Com isso, a influenciadora contou que precisou contratar uma especialista em sono para ajudar.

Bruna contou que a filha dela com Neymar dormiu pela primeira vez no seu quartinho sozinha: "Gente, uma mãe feliz, não quer guerra com ninguém, tá? Hoje eu estava esperando ver como seria a primeira noite para contar para vocês. Hoje foi a primeira noite que a Maviezinha dormiu no quartinho dela. Sim, com quase um ano, mas estou fazendo essas mudanças. Eu pedi socorro para a Lorena. Ela dá essa consultoria, ela tem cursos falando sobre o sono de bebê", explicou.

"Ela chegou ontem, foi a primeira noite só, não quero tirar conclusões precipitadas ainda, mas foi uma noite boa. Ela que ficou com a Mavie no quarto. Não dormi, fiquei na cama o tempo todo para ver como seria a noite, mas deixei ela lá, lidando com a Mavie”, completou.

"Foi ótimo, ela mamou só uma vez e normalmente sei lá, ela dorme comigo e ela mama normalmente umas seis vezes a noite, juro. Não estava mais dando, porque ela não dorme bem e eu também não. E ela com um aninho já, não tem essa necessidade, bebê não sente fome assim de madrugada. Não era por fome, era por apego", finalizou.