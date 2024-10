Adriana Lima é confirmada na Victoria’s Secrets: "estou de volta!"

Modelo marcou geração de modelos - Foto: Reprodução

Ela voltou! A modelo baiana Adriana Lima estará de volta às passarelas do Victoria’s Secrets Show 2024, que acontece no dia 15 de outubro, em Nova York, nos Estados Unidos.

Com um olhar emocionado, Adriana Lima está em um táxi e pede que o motorista a leve para casa. “Para onde?”, pergunta o taxista.



“Casa, estou indo para casa”, continua a modelo. “Eu não faço a mínima ideia de onde você mora”, diz o motorista. “Oh, desculpa! Você pode me levar ao Victoria's Secret Fashion Show? Estou de volta!", afirma Adriana. O icônico evento está de volta após cinco anos de hiato.

Onde assistir o desfile?

Nesta terça-feira, 15, será transmitido ao vivo nas redes sociais o Pink Carpet às 18h30 ET e o show às 19h no ET no Prime Video. As transmissões acontecerão através do YouTube, TikTok ou Instagram. Também é possível ver depois no canal do YouTube.

Rotina antes do desfile

Seguidores da modelo, perceberam que nos últimos meses, ela tem adotado uma rotina intensa de exercícios, o que já indicava uma preparação para estar em forma nas passarelas. Inclusive, o bolo de aninversário da modelo, foi uma fatia de melancia.

Uma Angel

Adriana Lima foi uma das principais angels da Victoria’s Secret, um modelo de destaque da marca, que desfila e divulga os produtos da empresa. Elas recebem esse nome porque usam asas durante os shows da marca, que ganha mega apresentações com cantores internacionais, como The Weeknd e Taylor Swift.

Em entrevista no “Encontro com Fátimas Bernardes”, há alguns anos atrás, Adriana afirmou que as angels representavam características de cada país. Na época, ela representava as mulheres latinas, através de sua sensualidade. Não à toa, em 2009, foi considerada a sexta mulher mais sexy do mundo.

Trajetória de sucesso

Adriana Lima nasceu no bairro de Castelo Branco, em Salvador. A modelo foi descoberta com apenas 16 anos, quando foi para Nova York despontou na carreira de modelo, sendo uma das mais bem pagas.

Despedida emocionante

Adriana Lima se despediu da Victoria’s Secret em 2018, após 19 anos como modelo da marca. No momento, foi exibido no telão: “Thank you Adriana”. A modelo se emocionou e chorou no momento.