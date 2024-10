Aos 61 anos, Xuxa é eleita uma das mulheres mais sexy do mundo

No ano passado, Xuxa ocupou a 22ª colocação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ela é ainda é o momento. Aos 61 anos, Xuxa Meneghel aparece na lista das 100 mulheres mais sexy do mundo. A apresentadora está na 25ª posição. No ano passado, ela ocupou a 22ª colocação.

“Xuxa sempre foi a frente do seu tempo com assuntos polêmicos, e hoje, mais madura e desbocada, continua deixando a gente com água na boca”, diz um dos trechos do anúncio.

É importante pontuar que a lista é organizada e divulgada por fãs. A eleição era promovida anualmente pela extinta revista Vip e foi encerrada oficialmente em 2018.

“Para começar, ela é uma das brasileiras mais famosas do mundo. Ganhou o título de ‘Rainha dos Baixinhos’, mas poderia também ganhar o dos altinhos. Xuxa começou a carreira como modelo, e podemos falar? Se tivesse continuado, teria tido êxito e se tornado uma das melhores no ramo”, disse o Clube Vip.