Ex-paquita relembra fim de noivado com Romário: "Mentiu"

Ex-paquita relembra término com Romário 20 dias antes do casamento: "Mentiu" - Foto: Reprodução/Divulgação

Ana Paula Almeida, ex-paquita da Xuxa, relembrou seu relacionamento com o ex-jogador Romário em entrevista ao Videocast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie. Aos 41 anos, Ana Paula revelou que, na época, não teve relações íntimas com o atleta e terminou o noivado 20 dias antes do casamento, aos 18 anos.

Faltando 20 dias para o casamento, acabei o noivado. Ele mentiu, foi para uma boate e desligou o telefone. Achei que ele faria isso depois de casados, então terminei Ana Paula Almeida

Ana Paula também mencionou o esforço de Romário para conquistá-la novamente, mesmo após o término. Segundo ela, o ex-jogador a respeitou, ciente de sua vontade de casar virgem, mas a relação não foi adiante.

"Eu era muito jovem, inocente, e ele não me transmitia segurança", finalizou a ex-paquita. Hoje, eles mantêm uma relação de respeito, e Romário até tentou ajudar o filho de Ana Paula em sua carreira no futebol.