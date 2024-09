Ex-paquitas revelam que Marlene as obrigava a ficar nuas: "Cruel"

- Foto: Reprodução

O documentário "Pra sempre Paquitas", do Globoplay, trouxe revelações polêmicas compartilhadas pelas próprias ex-assistentes de palco de Xuxa. No episódio que relata a demissão em massa da 1ª geração de Paquitas, elas afirmaram que eram obrigadas pela diretora Marlene Mattos a ficarem nuas, além de serem chamadas de "putinhas" pela chefe, quando tinham entre 9 e 14 anos.



"Teve um momento específico em que eu realmente me senti humilhada e sem saber como agir. Essa é uma lembrança muito dura, muito cruel", desabafou Bianca Rinaldi.

"Para variar eu já sabia que ia levar um 'esporrão', né. Porque toda vez esse negócio de gordura... E a Marlene: 'Eu dou uma semana para vocês emagrecerem'. Eu já estava acostumada com aquele tipo de esporro da Marlene. A Ana Paula, não. Ana Paula chorando", disse Priscilla.



"É você se acostumar com esse tipo de abuso e achar que é normal", comentou Ana Paula - Catu, chorando. "É realmente muio humilhante", completou Bianca.

"Sempre tinha essa questão de, em janeiro, ela querer ver o corpo da gente... Mas aí é uma situação delicada que eu não gostaria nem de falar. Isso é chato", disse Roberta no documentário.

"Eu fui a única que não tirei a roupa, porque ela me disse: 'você não precisa'. Mas eu via as minhas amigas. Não é menos constrangedor", declarou Juliana Baroni.

"Tinha meninas que estavam sem a parte de cima da roupa: eu. Estava de vestido. Então, não vou entrar... Você mensura aí o constrangimento. E eu não estava fora do peso. A minha mãe nunca ficou sabendo disso. Foi tão pesado, tão feio, horroroso", disse Flávia Fernandes.

"Eu não estava indo para a reunião para tirar a roupa. Eu não estava de sutiã aquele dia. E eu falei: a blusa também? E ela disse: a roupa toda", relembrou Catu.

"Nada justifica esse assédio moral, que a gente veio entender anos depois. A gente achava que era assim que funcionada a TV", avaliou Juliana.

No documentário, a ex-paquita Priscila Couto conta que foi suspensa pela diretora por estar acima do peso. "Eu sabia que a qualquer momento, eu estaria fora".