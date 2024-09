VÍDEO: Cariúcha tenta bater em apresentador do SBT com cadeira ao vivo

Cariúcha tentou acertar cadeira em apresentador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cariúcha decidiu se inspirar na cena polêmica em que José Luiz Datena bateu em Pablo Marçal em debate da TV Cultura. No Fofocalizando, nesta segunda-feira, 16, a famosa surpreendeu ao tentar bater no apresentador da atração com uma cadeira do estúdio.

Tudo aconteceu quando os integrantes do programa do SBT discutiam sobre o "fora" que Sophie Charlotte deu em repórter. Leo Dias iniciou dizendo que a colega defende atores da Globo. Cariúcha reagiu negando defesa de globais.

"Pelo contrário, eu meto o pau em atores da Globo", disparou a ex-A Fazenda. Gabriel Cartolano, que conduz o Fofocalizando, criticou a colega: "Você é uma baita de uma arregona".

Revoltada, a famosa mostrou que estava se inspirando em Datena e foi para cima do apresentador: "Não me chamada de arregona não".