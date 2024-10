De menor e virgem: a Playboy de Luciana Vendramini que irritou paquitas

Ensaio foi no ano de 1987 - Foto: Reprodução

Em dezembro de 1987 chegou às bancas uma das Playboys mais polêmicas de todos os tempos: a de Luciana Vendramini. Na capa, ela apareceu como paquita, apesar de nunca ter sido uma - o que revoltou as verdadeiras assistentes de palco de Xuxa, revelou o jornal Extra.

O ensaio rendeu outras polêmicas ainda maiores, no entanto. A maior de todas foi o fato dela ser menor de idade quando as fotos foram tiradas, com 17 anos.

"Eu era virgem, nunca tinha ficado nua na frente de um homem", disse ela em entrevista ao “Luciana By Night” em 2017.

Luciana foi descoberta, e alçada à fama, quando um olheiro da revista masculina viu uma foto dela no jornal distribuindo panfletos de patins em um posto de gasolina na Lagoa — ela morava no Rio na época e já fazia alguns trabalhos como modelo.

Em seguida, foi descoberto que ela tinha feito teste para ser paquita, ou melhor, xuxete.

"Depois das chacretes, as xuxetes. Ela é a primeira. Nos shows da Xuxa, era a lourinha que ficava no fundo do palco ajudando a animar a garotada. E como animava!", dizia abertura de seu ensaio na "Playboy", com direito a uma foto ao lado da Rainha dos Baixinhos.

Trauma

Na hora do ensaio o clima foi tenso. Chovia muito em Angra dos Reis, locação escolhida para as fotos. Na hora de tirar a roupa, Vendramini, que estava acompanhada da mãe, travou e depois caiu no choro. Ela e o fotógrafo Jr Duran brigaram e ficaram dois dias sem se falar.

"As que apareço com um moletom são as melhores fotos. Sãos as únicas em que apareço sorrindo e feliz. As outras estou com cara de choro", contou ela no canal "Clube da Vip", no YouTube, em 2022.

Em entrevista à "Playboy", em 1993, o fotógrafo JR Duran lembrou desse episódio:

"Eu também estou com água até aqui, com a câmera, tudo pronto, e aí — ela começa a chorar! Não queria tirar a roupa. Eu sei, isso é normal, às vezes acontece, mas naquela situação? E aí, o que é que eu faço? Minha obrigação profissional era convencer a menina a tirar a roupa e voltar com as fotos prontas. Eu pedia socorro à produtora de fotografia e voltava pra garota: "Olha, minha filha, se não quiser, não faz." Mas todos nós sabíamos que ela tinha de fazer".

Fama

Apesar disso, o ensaio transformou Luciana em estrela. "Achei que fosse ser um fiasco, mas foi um estouro. Eu não podia sair na rua, tinha gente dormindo na calçada do meu prédio e tive que mudar de endereço várias vezes", lembrou no "Clube da Vip".

Ela também chegou a aparecer em novelas da TV Globo, como Vamp.