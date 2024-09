Entenda meme “que Xou da Xuxa é esse?”

Meme viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram @globoplay

Um dos memes mais virais das últimas semanas surgiu após a estreia do documentário ‘Pra Sempre Paquitas’ no Globoplay, na última segunda-feira, 16. Nele, uma garotinha de 10 anos, visivelmente indignada, aparece tentando entrar no famoso programa ‘Xou da Xuxa’.

Leia também:

>> Marlene Mattos impediu Ticiane Pinheiro de ser paquita; saiba motivo

>> Xuxa ameaçou bater em Marlene Mattos; saiba motivo

>> Ex-Paquita revela homofobia na Globo aos 12 anos: "Chamou de Sapatão"

A menina, agora identificada como Patrícia Veloso Martins, grita no microfone: “Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”. O corte rapidamente viralizou e tomou conta das redes sociais.

A cena, gravada em 1988, durante a comemoração dos dois anos do programa, mostra Patrícia segurando o microfone da Globo e expressando sua frustração por não conseguir participar do evento. Patrícia, hoje adulta, se apresentou nas redes como a menina do vídeo e, embora o episódio tenha sido motivo de decepção para a pequena fã na época, a história teve um final feliz.

Patrícia Veloso Martins atualmente | Foto: Reprodução | Instagram

Segundo uma parente próxima, Patrícia conseguiu realizar o sonho de participar do Xou da Xuxa em duas ocasiões posteriores, embora tenha lamentado não ter conseguido tirar uma foto ou abraçar a apresentadora.

Assista ao vídeo: