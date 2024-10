Ex de Iza mostra como sair de casa mudou após o nascimento da filha

Yuri Lima e Nala - Foto: Reprodução

Yuri Lima publicou nesta terça-feira, 15, fotos que ilustram as mudanças na sua rotina após o nascimento de sua filha, Nala, com a cantora Iza, de 34 anos. O jogador de futebol compartilhou uma selfie no espelho, comparando como era sair de casa "sem filha" e, em seguida, brincou mostrando uma foto com quatro malas e a legenda "com filha".

Com emojis de coração e leãozinho, Yuri celebrou a nova fase da vida. Ele também fez um post no hospital na madrugada, dizendo com humor: "Agora entendi o 'ficar sem dormir' (risos). Tudo sob controle".

Nala nasceu no último domingo, 13, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. Após o nascimento, Yuri compartilhou sua felicidade citando versos da canção Leãozinho, de Caetano Veloso.