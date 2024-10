Yuri Lima revela detalhes dos bastidores após nascimento de Nala

Yuri falou sobre nascimento de Nala - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Yuri Lima usou o seu perfil do Instagram, na madrugada desta terça-feira, 15, para revelar como tem sido os primeiros dias como pai de Nala, fruto da sua relação com Iza.

Acompanhando Iza na maternidade onde nasceu a primeira filha dos famosos, o jogador de futebol postou uma foto no quarto escuro e desabafou: “Agora entendi o ‘ficar sem dormir’ hahaha. Tudo sob controle”.

Yuri chegou a mostrar para o público a primeira foto de Nala, sua filha com Iza. Através do Instagram, o ex-jogador do Mirassol publicou um clique da mãozinha da bebê. Ao som da música O Leaozinho, de Caetano Veloso, o atleta declarou: “Como eu te amo, princesa”.

Já no feed, o famoso compartilhou um trecho da canção: “Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um ímã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Nala”.