IZA posta foto da filha em publicação no Instagram

Iza publicou foto da mão de Nala nas redes sociais com legenda que faz referência ao cristianismo - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora IZA usou as redes sociais para divulgar o nascimento da filha, Nala. Em foto publicada em seu Instagram e em referência cristã a artista escreveu, “ Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais”.

Nas redes sociais, a pergunta sobre o nascimento da criança já tinha viralizado por ser muito reproduzida. Em forma de brincadeira, os internautas falaram sobre a demora da chegada do bebê.

As brincadeiras surgiram principalmente após apresentação de IZA no Rock in Rio, onde ela disse que retornaria aos palcos só depois do nascimento da filha, mas retornou antes com o barrigão de nove meses no “Criança Esperança”, na última quarta-feira, 9.

A artista reagiu com bom humor aos memes e comentários que circularam nas redes sociais sobre o assunto. Em páginas do fã-clube, uma seguidora disse que o “desejo de grávida” de IZA foi trabalhar.

Outro comentou, “Ela já está grávida de cem meses já, né” ela compartilhou os comentários dos fãs por meio dos Stories no Instagram pessoal, com emoji gargalhando.