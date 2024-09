Assessoria de Iza se pronuncia sobre possível volta com Yuri Lima

O jogador de futebol teria dado indícios de que reatou com Iza, após escândalo de traição - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta semana, os internautas foram surpreendidos pelos rumores de uma possível reconciliação entre Iza e Yuri Lima meses depois de anunciar o término por traição do jogador de futebol.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, Yuri Lima deu indícios de que reatou com Iza, semanas depois do polêmico término. O jogador brasileiro foi flagrado numa ligação por videochamada com a famosa e surpreendeu com a intimidade.

A cantora está grávida do seu primeiro filho, e está na fase final da gestação. Procurada pela equipe do Gshow, a assessoria de imprensa de Iza foi breve em sua resposta: "Nada a declarar".

Na semana anterior, também surgiram boatos sobre uma possível reconciliação entre o casal, o que foi inicialmente negado pelos representantes da artista. "Yuri voltou a frequentar a casa da IZA. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar."