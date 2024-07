Amante do ex de Iza se declara fã da cantora e diz estar arrependida

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Kevelin Gomes, amante de Yuri Lima, ex-namorado de Iza, afirmou ser fã da artista que está grávida de seis meses. Nesta semana, Iza afirmou que soube da traição do atleta e decidiu pôr fim ao relacionamento.

"Sou fã da Iza, fiquei triste ao ver o vídeo dela", disse ela em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV.

Kevelin contou ainda que as fotos que circulam são antigas e não se encontrou com Yuri após ele assumir o relacionamento. Entretanto, manteve contato, conversas e intimidade.

"Eu trabalho com isso, estava sendo só recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de relação, só o interesse, a reciprocidade, como dois adultos. Eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Eu tô muito chateada com tudo isso".

Ela finalizou afirmando estar arrependida e pediu desculpas aos envolvidos.

"Peço desculpas a todos, do fundo do meu coração, e espero que tudo possa se resolver. Me sinto envergonhada diante das circunstâncias. Não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou, nesse nível. Minhas sinceras desculpas. A todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito".