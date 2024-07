Amante do ex de Iza quebra silêncio e diz ser vítima: "Sou livre"

- Foto: Reprodução

Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto, quebrou o silêncio nesta quinta-feira, 11, e se pronunciou sobre seu envolvimento com Yuri Lima. Nesta quarta-feira, 10, Iza, grávida de seis meses, usou as redes sociais para revelar que Yuri a traiu com uma mulher com quem já conversava antes de iniciar o relacionamento.

"Agora é um show de horrores. Circo mesmo de gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer. Isso é inevitável", contou ela, que afirmou que esta é a maior baixaria que ocorreu em sua vida.

A mulher em questão, Kevelin, afirmou que não recebeu nada e não teve nenhum contato com a imprensa.

"Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acho que faria. Amiga, eu tô conversando com fulano e tal. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo. Ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação", disse.

Ela frisou que não recebeu qualquer valor pela divulgação das provas e se defendeu:

"Eu nunca o procurei, eu nunca mandei mensagem para essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente, tenho uma vida equilibrada, tenho minha família, e eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse ou desequilibrasse isso, muito menos ferir um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez, isso jamais seria da minha índole".

