Após traição, Yuri tenta falar com Iza e diz que baiana é prostituta

Casal estava junto há pouco mais de um ano - Foto: Reprodução

Yuri Lima e Iza ainda não conversaram sobre a traição e o término do casal. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, o jogador do Mirassol B revelou que passou a madrugada sem dormir, remoendo os erros, e reconheceu que "traiu a confiança" da amada.

"Perdi meu chão, minha família", disse o infiel.

Seguindo em sua justificativa, o atleta diz que não se relacionou com a baiana Kevelin enquanto namorava Iza, embora a musa do Privacy tenha sido creditada como ex-namorada.

"Nunca vi essa menina nem tive vontade disso. Realmente, nesse momento de fraqueza, de homem de merda, eu falei putaria com uma garota de programa e achei que morreria ali", disse.

Kevelin é baiana | Foto: Reprodução

Término

Grávida de 6 meses, Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima em um vídeo publicado nas redes sociais. No post, ela afirma que foi traída pelo atleta.

"Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil", disse Iza.