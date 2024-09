Arrependimento e perdão: os bastidores da volta de Iza e Yuri Lima

Yuri Lima e Iza - Foto: Reprodução

Ao ser traída, Iza fez questão de expor ao mundo a infidelidade de Yuri Lima, com direito a um desabafo de seis minutos no Instagram. Dois meses depois, o casal está junto de novo.

Segundo o blogueiro Leo Dias, um vendedor de um shopping presenciou uma chamada de vídeo entre os dois envolvendo apelidos carinhosos, como amor.

Já o jornal Extra revelou bastidores do retorno, que aconteceu aos poucos, diante de muita insistência e arrependimento do ex-atleta do Mirassol.

Os pais do atleta, Magna e Elson, cobraram o filho veementemete, fazendo o atleta pedir perdão pelo sexo virtual praticado com a baiana Kevelin Gomes.

A mãe da cantora, Isabel Cristina, também teve um papel fundamental em tudo isso, até por ter passado or uma separação após 25 anos de casamento, e aconselhou bastante a filha a ponderar.

Longe dos holofotes, eles ensaiaram o retorno, tentando fugir do julgamento do público.

Yuri pediu demissão e implorou a Iza que o perdoasse e permitisse a ele acompanhar a gestação da primeira filha dos dois. Com muita conversa e isolamento, os dois passaram a dividir novamente o mesmo teto, na casa da cantora, no Rio.