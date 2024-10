Nala, filha de Iza, vira alvo de ataques na internet; entenda

Tudo começou poucos minutos após o casal publicar a primeira foto da menina - Foto: Divulgação

Nala, a filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, nasceu neste domingo, 13, e nem a notícia começou a circular, os internautas já envolveram a bebê em uma polêmica.

Tudo começou poucos minutos após o casal publicar a primeira foto da menina. Eles optaram por ser discretos e ainda não mostraram o rosto dela, apenas exibiram uma das mãos, e esse registro foi o suficiente para algumas pessoas fazerem comentários maldosos sobre a cor de pele da pequena.

Enquanto a postagem recebia diversos comentários amorosos no Instagram, com mensagens carinhosas de Luciano Huck, Dani Calabresa, Mari Fernandez, Astrid Fontenelle, Ludmilla e Carlinhos Brown, muita gente criticava o fato da menininha não ser negra retinta como a mãe e ter o tom parecido com o do pai.

A repercussão foi tão grande que o nome de Yuri Lima foi parar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter, pois muita gente criticou o jogador por ter “embranquecido” a criança.

“Não posso crer que a Nala nasceu branca. Yuri Lima, seu canalha”, disparou uma mulher. “De tanto estresse que a coitada da Iza passou na gravidez com Yuri Lima, que a menina veio branca igual ele”, reclamou outra. “Tomara que a melanina da diva venha com o tempo”, sugeriu um rapaz.

