Deborah Secco ostenta biquíni fio-dental em praia do Ceará

Deborah Secco, 45 anos, começou a semana compartilhando momentos de suas férias no Ceará com os seguidores. Na manhã desta segunda-feira (23), a atriz publicou fotos em que aparece relaxando em um cenário paradisíaco, vestindo um biquíni fio-dental preto, óculos de sol e uma faixa de cabelo combinando.

"Bom dia. Um paraíso", escreveu a artista na legenda de uma das imagens. Nos cliques, Deborah aparece deitada na areia, curtindo o sol, e também descansando em uma rede com vista para o mar. Além disso, ela mostrou um pouco da charmosa pousada à beira-mar onde está hospedada.

A atriz, que recentemente lançou sua própria marca de biquínis, tem aproveitado para exibir suas criações em diferentes ocasiões. No início do mês, Deborah chamou atenção ao surgir com um modelo cheio de recortes e transparências.