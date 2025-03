Ângelo Magalhães lamenta falta de energia no Campo Grande

Diretor de Iluminação Pública de Salvador, Ângelo Magalhães, - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O Circuito Osmar, no Campo Grande, sofreu uma queda de energia neste sábado, 1º, muito provavelmente devido ao uso de serpentinas por populares. Em entrevista coletiva, o diretor de Iluminação Pública de Salvador, Ângelo Magalhães, contou que a prefeitura já acionou a Coelba para resolver a situação o mais rápido possível.

"Acabamos de ter uma interrupção na distribuição da energia que traz ara o Campo Grande. Uma rede primária foi rompida agora aqui na imediação do Forte São Pedro. [...] A nossa equipe identificou e já comunicou a Coelba que está atuando no local, Mas fica aqui o chamado de atenção para as pessoas não usarem as serpentinas porque faz um grande mal. A gente tem uma rede de energia, uma rede de iluminação pública, que pode ser altamente comprometida, como foi agora nesse momento, interrompendo o serviço de distribuição de energia pra esse importante ponto do Carnaval e da nossa cidad", pontuou.

Magalhães também comentou sobre os pontos de recarga para o celular e maquinha por meio de postes instalados próximo ao banheiro. Segundo o gestor, o local é gratuito e o ambulante pode fazer o uso enquanto faz a higiene pessoal.