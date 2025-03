MPBA avalia acessibilidade e segurança na Estação da Lapa no Carnaval

MPBA verifica condições de acessibilidade da Estação da Lapa - Foto: Divulgação / MPBA

A Estação da Lapa, ponto crucial de transbordo para foliões e trabalhadores que se deslocam pelos circuitos da festa, recebeu uma fiscalização do Ministério Público do Estado da Bahia, neste domingo de Carnaval, 2. O promotor de Justiça Tiago Quadros e o arquiteto da Central de Apoio Técnico (Ceat), Alexandre Matos, realizaram uma visita ao local para avaliar as condições de acessibilidade da estação, que, durante o período carnavalesco, recebe cerca de 800 mil pessoas por dia — quase o dobro do fluxo habitual de 430 mil.

O movimento intenso exige a utilização das escadas e elevadores da estação por um público diverso, formado principalmente por trabalhadores, turistas e foliões. De acordo com o arquiteto Alexandre Matos, os elevadores, que funcionam normalmente, são os mais procurados e exigem um aprimoramento na chamada “acessibilidade atitudinal”, que implica em atitudes e comportamentos que favorecem a inclusão plena de pessoas com deficiência e idosos, garantindo-lhes a prioridade no uso desses espaços.

“É justamente nessas situações que temos a chance de atuar para diminuir as barreiras e obstáculos enfrentados por pessoas com mobilidade reduzida”, afirmou Matos. Durante a vistoria, a equipe também verificou o funcionamento dos elevadores e as condições de segurança das escadarias, que, em anos anteriores, já registraram acidentes. Como resultado, as 11 escadas rolantes da estação foram interditadas temporariamente.

A artesã Ana Pinho, de 63 anos, que passava pela estação, ressaltou a importância da presença do Ministério Público nesse processo. “Não faço parte do Carnaval, tô passando aqui e fico feliz de saber que o MP tá aqui tomando parte dessas coisas”, declarou.

A equipe do MP discutirá, nos próximos dias, a possibilidade de um modelo híbrido de funcionamento para o Carnaval de 2026, que permita a utilização das escadas rolantes em horários de menor risco, como forma de equilibrar a segurança e a acessibilidade.