'Maldição' do sábado de Carnaval assombra o Bahia

Bahia perdeu para o Jacuipense neste sábado, 1 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia viu, neste sábado de Carnaval, 1, uma repetição nada desejada de um enredo que já havia marcado a temporada passada. Na Arena Fonte Nova, o Esquadrão de Aço sofreu uma virada por 2 a 1 para o Jacuipense, após estar à frente no placar, e largou atrás na semifinal do Campeonato Baiano, perdendo o primeiro jogo com o time principal no ano. O pior, para os tricolores, é que esse revés em pleno sábado de folia parece estar virando 'tradição'.

Na temporada passada, no dia 10 de fevereiro, o Esquadrão , também comandado por Rogério Ceni, sofreu sua primeira derrota com elenco profissional no ano, em um sábado de Carnaval. O time foi derrotado pelo River-PI por 1 a 0, em duelo válido pela Copa do Nordeste, marcado por irregularidades no gramado. Agora, em 2025, a história se repetiu e a derrota para o Jacuipense se tornou a primeira do elenco principal na temporada.

O jogo começou de forma promissora para o Tricolor, que abriu o placar e parecia controlar a partida. Contudo, em um intervalo de apenas 10 minutos no segundo tempo, o Jacuipense aproveitou falhas do sistema defensivo Tricolor e virou o jogo, deixando o Bahia frustrado e com a sensação de déjà vu.

Após a primeira derrota do time principal no ano, o técnico Rogério Ceni, que optou por preservar os principais jogadores tricolores, de olho na decisão da Libertadores, demonstrou confiança para o confronto de volta e foi claro ao afirmar que o Bahia não pode ficar fora da final.

"Não podemos nos dar ao luxo de ficar fora dessa final pela equipe que montamos. Dentro de qualquer formação, temos que ir lá, fazer bom jogo, vencer o jogo e trazer a classificação. É uma semifinal de Campeonato Baiano, uma obrigação nossa vencer hoje. É uma obrigação estar na final. Apesar da derrota, ainda temos tempo e mais 90 minutos para reverter esse resultado. Vamos para esse jogo pensando no que necessitamos. Montamos elenco para ter dois times para jogar duas competições. É nossa responsabilidade e tínhamos que dar conta do recado.", comentou o treinador que durante o 2° tempo colocou em campo titulares como Everton Ribeiro, Erick Pulga, Lucho Rodríguez e Caio Alexandre em uma tentativa sem sucesso de reverter o placar.