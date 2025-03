Bahia perde de virada para o Jacuipense e sai atrás na semifinal do Baiano

Bahia perdeu de virada para o Jacuipense - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Novamente na Arena Fonte Nova, após a histórica classificação na Libertadores, o Esporte Clube Bahia foi à campo em pleno sábado, 1, de Carnaval, desta vez, em partida válida pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano, contra o Jacuipense. Apesar do mando de campo, a equipe azul, vermelha e branca perdeu por 2 a 1 para o Leão do Sisal, que saiu na frente no duelo por uma vaga na final do Baianão.

Com o time reserva, o Esquadrão não fez um grande jogo, mas abriu o placar no final da primeira etapa, após chute de Acevedo, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor. No entanto, sofreu a virada com apenas 10 minutos do segundo tempo, com gols marcados por Alison Daniel e Marcus Vinícius.

Atrás no placar, o técnico Rogério Ceni promoveu mudanças importantes, colocando Pulga, Caio Alexandre, Éverton Ribeiro, Kayky e Lucho Rodríguez no jogo, mas as alterações não surtiram efeito, e o Tricolor de Aço não conseguiu reverter o placar.

O jogo de volta acontece no próximo domingo, 9, às 18h, no Estádio Alberto Oliveira — Joia da Princesa —, em Feira de Santana, para definir quem avanças à final do Baianão. Três dias antes, na quinta-feira, 6, o Bahia tem um compromisso importante pela Copa Libertadores. A equipe comandada por Rogério Ceni enfrenta o Boston River, no Estádio Centenário, no Uruguai, em duelo válido pela 3ª fase prévia da principal competição do futebol sul-americano.