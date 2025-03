Bahia adota uniforme "carnavalesco" contra o Jacuipense pelo Baianão

Everton Ribeiro, jogador do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia aproveitou o clima de festas em Salvador e entrará em campo neste sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, com um uniforme "carnavalesco" diante do Jacuipense. O Tricolor anunciou que jogará a partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano com a camisa 'Made In Candyall', lançada em novembro do ano passado em homenagem à Timbalada e a Carlinhos Brown.

O confronto desta tarde será a quarta vez que o Esquadrão de Aço utilizará o terceiro uniforme. Anteriormente, a equipe enfrentou o Palmeiras, Athletico-PR e o Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa festiva. No restrospecto, o Tricolor soma uma derrota, um empate a uma vitória.

Confira: