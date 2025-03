Paiva relembra conquistas no Bahia e crava: "Não foi ruim como falam"

Renato Paiva, novo técnico do Botafogo - Foto: Foto: Vitor Silva | Botafogo

Primeiro treinador da "Era City" no Bahia, o português Renato Paiva foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 28, como técnico do Botafogo. Ao relembrar a sua passagem pelo Tricolor, o novo comandante do clube carioca destacou as conquistas do seu trabalho, mencionando o "contexto" complicado do clube na época e cravando que "não foi tão má como se diz".

O treinador também celebrou o título conquistado no Campeonato Baiano em 2023, citou as dificuldades de ter um "elenco praticamente novo" e relembrou a campanha do Esquadrão de Aço na Copa do Brasil.

"Olhando para o contexto e para a realidade, não foi tão má como se diz, é a minha opinião. Acho que foi evidente um título estadual, já que agora falam tanto na questão de valorizar o estadual, título que não ganhavam a três anos e continuam sem ganhar", comentou Renato Paiva.

"O elenco com 25 jogadores novos, praticamente novo, com jogadores a chegar ao longo da temporada e sem tempo para treinar. Fazendo uma campanha na Copa do Brasil onde igualamos o melhor registros do clube e só não chegamos nas finais pelo desempate nos pênaltis, com o Grêmio", concluiu.

Novo técnico do Botafogo, o português vai comandar o atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Antes de fechar com o clube carioca, Paiva também defendeu o Toluca, do México.