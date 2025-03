Bahia x Jacuipense: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Bahia e Jacuipense abrem as semifinais do Campeonato Baiano - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Os torcedores de Bahia e Jacuipense vão dar uma pausa no Carnaval para acompanhar a primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano, marcada para este sábado, 1º de março, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Pelo lado do Tricolor, o técnico Rogério Ceni terá a possibilidade de escalar o time titular para o confronto. Isso se tornou viável após a Conmebol divulgar a tabela detalhada do jogo contra o Boston River, pela 3ª fase prévia da Copa Libertadores, permitindo que Ceni priorize a semifinal do Baianão.

Por outro lado, o Jacupa chega à semifinal com uma campanha melhor que a do Bahia até o momento. O time Grená, junto com o Vitória, segue invicto na competição, o que promete complicar a vida do Tricolor nesta fase decisiva.

Ainda não foram definidos os detalhes da partida de volta, que ocorrerá no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, conforme a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Onde Assistir:

A partida será transmitida ao vivo pela TVE (TV aberta e Youtube) e pela TV Bahêa (Youtube)

Horário: 16h

Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador

Arbitragem: Josué Reis de Jesus Júnior

Provável Escalação do Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Santiago Mingo; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Luciano Rodriguez e Erik Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Provável Escalação do Jacuipense: Marcelo; Vicente Ferreira, Everson, Railon e Alex Cazumba; Guilherme Rend, Borges e Alison; Flavinho, William e Caíque. Técnico: Rodrigo Ribeiro.