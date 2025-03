Bahia divulga relacionados para enfrentar o Jacuipense pelo Baianão

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni tem quase todo o elenco do Bahia à disposição para enfrentar o Jacuipense, neste sábado, 1º, às 16h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Com alguns titulares poupados, o Tricolor divulgou a lista de relacionados para o confronto, que conta com 24 jogadores relacionados.

Figurinhas carimbadas no Esquadrão de Aço nesta temporada, os zagueiros Gabriel Xavier e Ramos Mingo, além do atacante Ademir, foram poupados do jogo e não enfrentam o Leão do Sisal nesta tarde. Recém anunciado oficialmente, o goleiro Ronaldo também não estará na partida, já que chegou após o término do período de inscrição de novos jogadores no Baianão.

A tendência é que o Bahia entre em campo com uma equipe mista, parecida com a que venceu a Juazeirense por 2 a 0 pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

Confira a lista de relacionados divulgada pelo Tricolor:

Goleiro: Gabriel Souza, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Gilberto, Arias, Iago Borduchi e Luciano Juba;

Zagueiros: Kanu, Fredi, David Duarte;

Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Nestor, Michel Araujo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Rezende;

Atacantes: Tiago, Willian José, Luciano Rodríguez, Kayky, Erick Pulga.