FBF define datas e horários dos jogos de volta das semis do Baianão

Bahia está em campo neste momento no primeiro jogo contra o Jacuipense - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou, na tarde deste sábado, 1, as datas e horários dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Baiano 2025. As partidas, que definirão os finalistas da competição, serão disputadas no próximo sábado, 8, e domingo, 9, ambas às 18h, com transmissão da TVE.

O Vitória recebe o Atlético de Alagoinhas no Barradão, no próximo sábado, 8, onde buscará carimbar sua vaga na decisão diante da torcida rubro-negra. Já o Bahia vai até Feira de Santana, no domingo, 9, para enfrentar o Jacuipense no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, tentando garantir presença na final do estadual.

Os duelos de ida acontem neste sábado, 1, — Bahia está em campo, e o Vitória joga às 18h30 — e os times agora se preparam para os confrontos decisivos, que prometem grandes emoções na reta final do Baianão.