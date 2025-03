Mirassol rescinde contrato com ex-Vitória após polêmica com treinador

Zeca, ex-jogador do Vitória - Foto: Divulgação | Mirassol

Após protagonizar um momento inusitado nas redes sociais, o lateral Zeca, campeão da Série B do Brasileiro e do Campeonato Baiano pelo Vitória, teve seu contrato rescindido com o Mirassol e deixou o clube paulista, que disputará a primeira divisão do futebol brasileiro nesta temporada.

Titular da campanha inédita do acesso à Série A em 2024, Zeca perdeu espaço na disputa do Paulistão e, após a demissão do técnico Eduardo Barroca, o atleta se manifestou, celebrando o desligamento do comandante na publicação oficial do clube no Instagram.

"Obrigado. Vai com Deus, tchau", comentou o jogador.

Zeca não aparecia nem no banco de reservas e, mesmo após a demissão de Barroca, não chegou a ser relacionado no último jogo da equipe, diante do Palmeiras. A rescisão de contrato já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o atleta está oficialmente sem clube.