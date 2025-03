Bahia encerra contrato com patrocinadora e busca nova parceria; veja

Bahia anunciou o fim da parceria com a Unimed - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia anunciou, na tarde deste sábado, 1, o fim antecipado do contrato de patrocínio com a Unimed. O vínculo, que inicialmente se estenderia até maio deste ano, foi rescindido em comum acordo entre as partes.

Em nota oficial, o clube informou que já está em busca de um novo patrocinador e que divulgará mais detalhes caso haja avanços nas negociações.

A parceria entre o Tricolor e a operadora de planos de saúde teve início em 2015, período que incluiu o acesso à Série A em 2016. O contrato mais recente, assinado em 2022, foi encerrado antes do prazo estabelecido.