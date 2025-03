"Temos que reverter", afirma Ceni após derrota no primeiro jogo

Rogério Ceni durante coletiva de imprensa - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após a derrota por 2 a 1 para o Jacuipense na noite deste sábado, 1, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni fez uma análise crítica do desempenho do Bahia na partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano. O comandante tricolor reconheceu que a equipe cometeu erros durante o confronto e destacou que é possível reverter a desvantagem no jogo de volta.

"Nos equivocamos, não conseguimos manter a calma e isso nos causou um prejuízo grande. E não era jogo para ter sofrido dois gols. Temos que voltar domingo com a cabeça no lugar e é possível reverter. ", afirmou Ceni, deixando claro que o time precisa corrigir os erros cometidos e manter a concentração para garantir a classificação à final do Baianão.

O Bahia saiu na frente na primeira etapa, mas sofreu a virada no início do segundo tempo, quando o Jacuipense aproveitou duas falhas para marcar os gols da virada. Ceni explicou que a equipe teve dificuldade em manter a calma e a precisão, o que resultou na virada adversária: "Queríamos acelerar muito o jogo, mas não adianta. Muitas vezes tínhamos a bola e enfiávamos cinco dentro da área. Nos equivocamos e isso nos prejudicou", completou.

O treinador também falou sobre a importância de melhorar a concentração para a partida decisiva no próximo domingo, 9, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. "Se você não tiver concentrado, independente do campeonato, as coisas podem acontecer de um jeito que a gente não espera. É obrigação nossa e temos que fazer por onde. Apesar dessa derrota, temos tempo para reverter", declarou Ceni.

Antes da semifinal decisiva contra o Jacuipense, o Bahia tem um compromisso importante pela Libertadores. Na próxima quinta-feira, 6, o Esquadrão enfrentará o Boston River, em Montevidéu, pela terceira fase da competição sul-americana, e Rogério Ceni reforçou a responsabilidade de seu elenco para lidar com as duas competições simultaneamente. "Montamos um elenco para jogar duas competições, então é nossa responsabilidade e temos que dar conta do recado", concluiu o técnico.