Willian José demonstra confiança após derrota: "Só o primeiro jogo"

Willian José foi titular neste sábado, 1 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a derrota do Bahia por 2 a 1 para o Jacuipense, neste sábado, 1, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano, o atacante Willian José comentou sobre a partida e mostrou confiança para a partida de volta. O Esquadrão abriu o placar com Acevedo no final do primeiro tempo, mas sofreu a virada em apenas 10 minutos da etapa final, com gols de Alison Daniel e Marcus Vinícius.

Em declaração após o jogo, Willian José disse: "Não tem explicação para a derrota. A gente começou o jogo bem. O time deles estava muito fechado, mas ainda tem o segundo jogo. Hoje foi difícil. Claro que a torcida, e nós jogadores, saímos daqui decepcionados com essa derrota, mas é ‘só’ o primeiro jogo. Tenho certeza que a gente tem capacidade de reverter o placar".

Com a derrota em casa, o Tricolor de Aço precisará buscar a virada no jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 9, às 18h, no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, em Feira de Santana. A partida definirá quem avança para a final do Baianão 2025.