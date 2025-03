Bahia na Libertadores: confira 8 curiosidades do Tricolor no torneio

Bahia enfrentou o The Strongest na última terça-feira, 25 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue firme na disputa da Copa Libertadores da América de 2025. Após superar o The Strongest na segunda fase da competição com um placar agregado de 4 a 1, o Tricolor agora tem pela frente o Boston River, do Uruguai, na terceira fase preliminar da 'Glória Eterna'.

O primeiro duelo acontece na próxima quinta-feira, dia 6, às 21h30, e a partida decisiva será realizada na Arena Fonte Nova no dia 13. Caso avance, o Esquadrão garantirá um lugar na fase de grupos da principal competição de clubes do continente.

Enquanto o Bahia se prepara para mais um desafio na Libertadores, a trajetória do clube na competição reserva momentos históricos e curiosidades que ajudam a construir a relação do Tricolor com o torneio.

Curiosidades sobre o Bahia na Libertadores:

Primeiro jogo na história: O Bahia fez sua estreia na Libertadores em 20 de abril de 1960, contra o San Lorenzo, da Argentina, sendo derrotado por 3 a 0. No jogo da volta, o Esquadrão venceu por 3 a 2.

Sanfilippo: algoz e ídolo: A edição de 1960 marcou o primeiro contato do Bahia com o argentino José Sanfilippo, que era destaque do San Lorenzo e ajudou a eliminar o Tricolor. Anos depois, ele se tornaria ídolo do clube baiano.

Jogo 'em casa', mas longe de Salvador: Em 1964, contra o Deportivo Itália (VEN), o Bahia optou por mandar seu jogo na Venezuela, já que a equipe viajaria para um torneio nos Estados Unidos após a competição.

Estreia em 1989 logo após título brasileiro: O Bahia voltou a disputar a Libertadores em 1989, estreando apenas dois dias depois de conquistar o Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e o adversário novamente foi o clube de Porto Alegre, com o Tricolor mantendo a fase boa, vencendo o jogo por 2 a 1.

Artilharia tricolor: Charles Fabian foi o primeiro jogador a marcar dois gols em uma única partida de Libertadores pelo Bahia, feito alcançado contra Marítimo e Deportivo Táchira em 1989. Ademir é o segundo atleta a alcançar essa marca.

Maior goleada: A maior vitória do Bahia na Libertadores aconteceu contra o Deportivo Táchira, em 1989, com um triunfo por 4 a 1.

Primeiro estrangeiro a marcar pelo Bahia: O uruguaio Luciano 'Lucho' Rodríguez foi o primeiro jogador estrangeiro a balançar as redes pelo clube na história da Libertadores.

Invencibilidade em casa: O Bahia nunca perdeu uma partida de Libertadores jogando como mandante. Foram sete jogos, com seis vitórias e um empate.