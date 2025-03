Boston River: conheça o rival do Bahia na 3ª fase da Libertadores

Nublense e Boston River empataram o jogo da volta e os uruguaios passaram de fase - Foto: Eitan ABRAMOVICH/AFP

O Bahia terá pela frente um adversário pouco conhecido do público brasileiro na terceira fase da Copa Libertadores da América: o Boston River, do Uruguai. Apesar do nome que remete aos Estados Unidos, o clube não tem qualquer ligação com a cidade de Boston. A origem da nomenclatura é curiosa e une duas referências distintas. "Boston" foi inspirado em uma alfaiataria localizada no bairro de Bolívar, em Montevidéu, onde o clube foi fundado. Já "River" é uma homenagem ao River Plate, da Argentina, time do coração do primeiro presidente da equipe uruguaia.

Fundado em 1939, o Boston River passou décadas longe dos holofotes e só estreou na elite do futebol uruguaio em 2016. Desde então, tem se consolidado como uma equipe competitiva no cenário nacional e já disputou duas edições da Copa Sul-Americana, além de ter participado da Libertadores em 2023. Agora, busca um feito inédito: chegar à fase de grupos do torneio continental.

Apesar de nunca ter enfrentado times brasileiros, o Boston River conta com um nome familiar ao futebol do país. O técnico da equipe, Jádson Viera, assumiu o comando em 2024 e tem experiência como auxiliar técnico no Internacional, além de passagem pelo Nacional, do Uruguai.

O confronto de ida contra o Bahia deve ocorrer no Estádio Centenário, na próxima terça-feira, 5, já que a casa do Boston River não atende às exigências da Conmebol para jogos da Libertadores. O palco, considerado um dos templos do futebol mundial, foi sede da primeira Copa do Mundo, em 1930. A decisão acontece no dia 12 de março, na Arena Fonte Nova.

A equipe uruguaia garantiu vaga na competição sul-americana após uma boa campanha na temporada passada, mas ainda não venceu na liga nacional de 2025. O time perdeu peças importantes do ataque, como Bruno Damiani e Emiliano Gómez, mas ainda conta com Juan Gutiérrez, artilheiro da última temporada.