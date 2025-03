Lucho celebra gol na Libertadores e destaca força do elenco do Bahia

Lucho abriu o placar na Vitória sobre o The Strongest - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia garantiu uma classificação tranquila para a terceira fase da Copa Libertadores ao vencer o The Strongest por 3 a 0 nesta terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, com gols de Lucho Rodríguez e Ademir (2x). O resultado levou o Tricolor a um placar agregado de 4 a 1, deixando o time em uma boa posição para continuar a busca pela fase de grupos do torneio continental.

Logo após o apito final, Lucho Rodríguez, autor do primeiro gol da noite, celebrou a vitória e o seu primeiro gol na Libertadores. O uruguaio destacou a importância do momento, tanto pela classificação quanto pelo desempenho da equipe.

“Claro que estou contente por ajudar o time com gols, mas o mais importante é ver o trabalho duro dando resultado. Estamos no caminho certo. Estou muito feliz com a forma como a equipe está jogando. É importante começar a Copa com o 'pé direito'. Agora temos uma fase muito importante pela frente, mas sabemos que temos a confiança da torcida e do grupo para buscar essa classificação”, disse o atacante.

Apesar da boa vitória, o Bahia não terá muito tempo para comemorar, pois já se prepara para um novo desafio. No sábado, 1º de março, o Tricolor enfrentará o Jacuipense pela semifinal do Campeonato Baiano, mais um confronto decisivo para a temporada.

Com a carga de jogos importantes, Lucho Rodríguez enfatizou a força do elenco e a necessidade de manter a concentração nas próximas partidas. “Vem aí uma semana muito intensa, com jogos decisivos. Mas temos um elenco muito forte, com grandes jogadores e muito futebol. Vamos deixar tudo em campo em cada partida para seguir avançando”, afirmou.

Por sua vez, o técnico Rogério Ceni também falou sobre o compromisso da equipe, especialmente com o Baianão. O treinador deixou claro que a seriedade e a concentração são fundamentais para o jogo contra o Jacuipense. “Espero muita seriedade sábado contra o Jacuipense, jogar concentrados para vencer o próximo jogo”, declarou Ceni, mostrando que a equipe está focada em continuar sua trajetória vitoriosa, tanto no estadual quanto na Libertadores.