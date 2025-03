Ceni cobra foco na semifinal do Baiano antes de decisão na Liberta

Rogério Ceni durante coletiva após o jogo desta terça-feira, 25 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Classificado para a terceira fase da Copa Libertadores da América, o Bahia vira a chave e volta suas atenções para o Campeonato Baiano. Neste sábado, 1º de março, o Tricolor encara o Jacuipense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pelo primeiro jogo da semifinal estadual.

Mesmo com um duelo decisivo na próxima terça-feira, 5, contra Boston River-URU ou Ñublense-CHI, pela competição continental, o técnico Rogério Ceni descarta qualquer acomodação no Baianão. O comandante deve utilizar um time reserva — assim como na partida contra a Juazeirense —, mas cobra seriedade total da equipe para conquistar um resultado positivo.

“Para mim é muito simples. Eu trabalho todos os dias para vencer o próximo jogo. Não importa a competição. Eu fui campeão mundial contra o Liverpool e depois fui jogar contra o Sertãozinho querendo vencer igual. Continuo assim. Temos que vencer o próximo jogo, só isso que importa. Espero que os atletas pensem assim também”, afirmou Ceni.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia também deve levar uma equipe alternativa para o segundo jogo da semifinal do estadual, marcado para 8 de março, quatro dias antes do confronto que pode valer vaga na fase de grupos da Libertadores. Ainda assim, o treinador garante que a equipe entrará em campo com o objetivo de triunfo.