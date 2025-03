Trio de ataque do Bahia responde por 82% dos gols da temporada 2025

Ademir e Erick Pulga comemorando o terceiro gol do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com o trio de ataque formado por Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez, o Esporte Clube Bahia está bem servido na atual temporada. Apelidado de ‘Trio PAL’ pela torcida azul, vermelha e branca, a química entre os atacantes ficou ainda mais evidente na partida desta terça-feira, 25, contra o The Strongest, já que todos participaram dos gols no jogo que terminou 3 a 0 para o Esquadrão.

| Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No duelo decisivo, que garantiu o Tricolor de Aço na 3ª fase da Copa Libertadores, os atletas foram fundamentais. O uruguaio Luciano Rodríguez abriu o placar do jogo, após cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Pulga encontrou Ademir duas vezes para ampliar o placar e garantir o triunfo tricolor.

Em 2025, a equipe comandada por Rogério Ceni já balançou as redes adversárias 28 vezes. Desses tentos, 23 contaram com participação do ‘Trio PAL’. Isso porque Lucho já marcou 6 gols — faltando apenas um para alcançar a mesma marca da temporada passada —, além de ter contribuído com uma assistência. Já Pulga e Ademir ostentam 4 e 3 gols cada, somados a 4 e 5 assistências, respectivamente. Portanto, com 23 participações em gols no total, o ataque titular representa cerca de 82% dos gols marcados pelo Bahia no ano.

Após a vitória sobre o The Strongest, o técnico Rogério Ceni elogiou o desempenho do ataque tricolor, destacando a mudança na forma de jogar do time. “Pulga participou de dois dos três gols. São jogadores que fizeram a gente mudar a maneira de jogar. Jogadores muito rápidos, de um contra um. Agora tem a chegada do Kayky, que tem característica semelhante. Com os dois abertos, você tem a chance de contra-atacar e de receber com o drible, jogar no espaço. Lucho esse ano começa em um nível bem melhor que o ano passado, nos dá mais opções”, afirmou o comandante tricolor.