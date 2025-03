Bahia de Rogério Ceni mostra equilíbrio ofensivo e defensivo em 2025

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com o trio Pulga, Ademir e Lucho no comando do ataque, o Bahia começou a temporada com força total e já é uma das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro com mais gols marcados em 2025, mas a solidez defensiva da equipe também é de se elogiar. Com apenas três gols sofridos pelo time principal, o Tricolor tem demonstrado um equilíbrio ofensivo e defensivo, fator que foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni após a vitória de 3 a 0 sobre o The Strongest, nesta terça-feira, 25.

Classificado para a terceira fase da Libertadores, o Bahia passou mais um jogo sem sofrer gols e, para o comandante, os "caras da frente" têm grande influência na solidez do setor de defesa do clube baiano. Questionado sobre o duelo contra o The Strongest, Ceni também destacou a evolução de Caio Alexandre e Jean Lucas na equipe.

"Eu acho que nós equilibramos mais as ações ofensivas esse ano. Acho que a parte de sofrer menos gols se deve muito aos caras de frente, ao crescimento defensivo do Caio, ao Jean Lucas que voltou a viver ótima fase. E as trocas, agora conseguimos manter qualidade por mais tempo. Alguns jogadores da base que conseguiram ajudar o elenco. Os goleiros, que estão trabalhando pouco, mas são importantes. Acho que o sucesso é fruto do coletivo", comentou o treinador.

Os atacantes Lucho Rodríguez e Ademir são remanescentes da temporada passada, mas Erick Pulga, contratado nesta janela de transferências, começou tão bem que "mudou a forma de jogar" do Tricolor de acordo com Rogério Ceni. O comandante também destacou a chegada de Kayky, que também possui a característica do "um contra um".

"Pulga participou de dois dos três gols. São jogadores que fizeram a gente mudar a maneira de jogar. Jogadores muito rápidos, de um contra um. Agora tem a chegada do Kayky, que tem característica semelhante. Com os dois abertos você tem a chance de contra-atacar e de receber com o drible, jogar no espaço. Lucho esse ano começa em um nível bem melhor que o ano passado, nos dá mais opções", concluiu.