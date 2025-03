Ronaldo chega ao Bahia com opção de compra; saiba valor

O Bahia está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada de 2025. O goleiro Ronaldo, do Atlético-GO, se apresenta ao Tricolor nesta quarta-feira, 26, para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo, com opção de compra fixada. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Ronaldo se apresenta hoje ao Bahia para fazer exames médicos e assinar contrato com o Tricolor de empréstimo. O valor da opção de compra do goleiro é de 5 milhões de reais por 80% dos direitos. O Atlético-GO fica com 20% caso ele seja comprado pelo Bahia.



Foto: Atlético-GO pic.twitter.com/Ac7wk2sIuT